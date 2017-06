Mehr Menschen fahren mit dem Zug

Limburg Rund 100 Fahrgäste mehr als im Vorjahr: Das ist das Ergebnis der Fahrgastzählung im Limburger ICE-Bahnhof. In der Zeit vom 24. bis 28. April wurden wieder die Fahrgäste gezählt, die von Limburg-Süd aus die Züge in Richtung Frankfurt, Wiesbaden oder Köln bestiegen oder in dem Bahnhof die Züge verließen.