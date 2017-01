Von Bernd Bude

Michael Meier löst Ernst Haberstock ab

JUSTIZ Wechsel an der Behördenspitze: Das Amtsgericht in Limburg hat einen neuen Direktor

Limburg Das Amtsgericht in Limburg hat einen neuen Direktor: Michael Meier hat am Donnerstag Ernst Haberstock abgelöst, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Copyright © mittelhessen.de 2017