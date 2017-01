Von Sabine Gorenflo

Mit 6000 Gulden fängt es an

Historie Die wechselvolle Geschichte des Hauses Mauerstraße 4 in Weilburg

WEILBURG In Weilburg gibt es viele geschichtsträchtige Häuser – eines davon ist das Haus in der Mauerstraße mit der Nummer vier. Seit 1988 gehört es dem Architekten Arnold Radu aus Weilmünster. In den Archiven hat er die wechselvolle Geschichte des Hauses zusammengetragen.

