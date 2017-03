Motorradfahrer schwer verletzt

POLIZEI Pkw-Fahrer unachtsam beim Abbiegen

Der Mann war gegen 18 Uhr mit seiner Kawasaki aus Richtung der Ortsmitte von Thalheim in Richtung der Landesstraße 3278 unterwegs. An der Einmündung zur Langgasse kam ihm ein 18-jähriger in einem BMW entgegen. Dieser wollte nach links in die Langgasse abbiegen und stieß dabei mit dem Motorradfahrer zusammen. Der 22-Jährige wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Der entstandene Schaden an Auto und Motorrad wird auf rund 4500 Euro geschätzt. (red)