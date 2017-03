Von Mika Beuster

Mundipharma will Standort Limburg schließen

Wirtschaft 406 Arbeitsplätze fallen wohl weg

Limburg Hunderte Arbeitsplätze in Limburg sind in Gefahr: Der Arzneimittelhersteller Mundipharma in Limburg plant, bis Ende 2018 seinen jetztigen Limburger Standort zu schließen.

