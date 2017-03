Nicht mal ausgepackt, schon weg

Weilburg Eine nagelneue Waschmaschine haben Unbekannte aus einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße mitgehen lassen.

Die noch originalverpackte Waschmaschine entwendeten die bisher Unbekannten zwischen Samstagnachmittag und Dienstagnachmittag. Wie die Täter in das Haus gelangen konnten und die Waschmaschine unbemerkt abtransportieren konnten, ermittelt derzeit die Polizei. Das Gerät hatte einen Wert von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter (0 64 71) 9 38 60 in Verbindung zu setzen. (red)