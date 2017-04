Von Margit Bach

Osterhase versteckt 720 Eier

AKTION Kinder trotzen dem Aprilwetter beim Ostereiersuchen im Weilburger Tiergarten

Weilburg April, April, der macht was er will – so ist es auch am Ostermontag gewesen, als der Weilburger Wildpark „Tiergarten“ zum inzwischen schon traditionellen Ostereiersuchen eingeladen hatte.

