Prügelei am Limburger Bahnhof

Limburg Aus Limburg, Weilburg und Diez mussten am Freitag Polizisten zum Limburger Bahnhof anrücken. Der Grund war eine Massenschlägerei mit 50 Personen.

Gegen 19.20 Uhr erhielt die Polizei die Nachricht von einer größeren Schlägerei an der Bushaltestelle gegenüber der evangelischen Kirche. Insgesamt 50 Personen waren dort aneinander geraten. Auch Pfefferspray kam zum Einsatz, allerdings aus den Reihen der Prügelnden – von denen drei Personen leicht verletzt wurden. Streifenwagen der Polizei aus Limburg, Weilburg und Diez rückten an. Ein Großteil der Prügelnden flüchtet in verschiedene Richtungen, sodass keine Personalien festgestellt werden konnten.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Limburg unter (0 64 31) 9 14 00 zu melden. (red)