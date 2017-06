Von Pauline Stahl

Rogers schaut sich Weilburg an

INTERVIEW "Manfred Mann’s Earth Band" kommen mit neuen Songs zu "Pop am Fluss"

Weilburg Ihre Lieder wie „Blinded by the Light” sind weltbekannt. Am Freitag, 30. Juni, kommt „Manfred Mann’s Earth Band“ zu „Pop am Fluss“ nach Weilburg. Der Gitarrist der Band, Mick Rogers, freut sich schon auf das Konzert, wie er im TAGEBLATT-Interview verrät.

Copyright © mittelhessen.de 2017