Fotostrecke Runkeler Narren erstürmen das TAGEBLATT

Weilburg Wenn auch nicht ganz pünktlich um 10.11 Uhr haben Prinzessin Jacqueline I. und Prinz Marius I. zusammen mit ihrem Hofstaat mit Kürassieren, Faschingsministern und Burgmannen das TAGEBLATT am Mittwoch erstürmt. Der Widerstand des TAGEBLATT-Teams mit Redaktionsleiterin Olivia Heß an der Spitze war schnell gebrochen. Feierlich überreichte Hofmarschall René Langrock der Redaktionsleiterin dann den ersten Prinzenorden der Runkeler Narren. Dieser zeigt selbstverständlich die Runkeler Burg, die Prinzenkappe und – in Anlehnung an die Berufe und Vorlieben von Prinz und Prinzessin – Ballettschuhe zum Tanzen sowie Winkelmesser und Zirkel für den gelernten Schreiner Prinz Marius I. Um den närrischen Nachwuchs müssen sich die Narren aus Runkel hingegen keine Sorgen machen, waren die jüngsten Mitglieder des Hofstaats nicht einmal ein Jahr alt. (kel/Foto: Beuster)