Von Olivia Heß

Senioren sollen zusammen essen

BÜRGERMEISTERWAHL Mischa Hahn (parteilos) besucht Weilburger Seniorentagesstätte

Weilburg Es ist kurz vor 12 Uhr. Sieben Senioren sitzen am Tisch. Dieses Mal serviert Mischa Hahn das Mittagessen. Der parteilose Bürgermeisterkandidat ist zu Besuch in der Seniorentagesstätte in der Weilburger Schwanengasse. Denn er will das Angebot gern ausbauen.

Copyright © mittelhessen.de 2017