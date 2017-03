Sie fragen, die vier Kandidaten antworten

WAHL TAGEBLATT lädt für Montagabend aufs Podium

In Weilburg wollen vier Kandidaten Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden. Das TAGEBLATT lädt an diesem Montagabend zur Podiumsdiskussion ein. (Archivfoto: Wagner/dpa)

Weilburg An diesem Montagabend stehen die vier Weilburger Bürgermeisterkandidaten Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Rede und Antwort.

Das TAGEBLATT lädt Sie zur Podiumsdiskussion ins Bürgerhaus in Waldhausen ein.

Auf dem Podium nehmen kurz vor der Wahl die Bewerber Manuel Eckardt (parteilos), Mischa Hahn (parteilos), Johannes Hanisch (CDU) und Jacqueline Würz (SPD) Platz.

Ab 19 Uhr werden Sie Gelegenheit haben, den Kandidaten die Fragen zu stellen, die Ihnen auf den Nägeln brennen.

Was wollen die Kandidaten im Fall eines Wahlsieges anpacken? Was wollen sie Familien bieten? Welche Straßenbauprojekte sind notwendig?

Egal ob Fragen rund um Stadtpolitik, Angebote für Familien, Steuern oder Wirtschaftsthemen – Sie können die Kandidaten direkt ansprechen und gleichzeitig hören, welche Vorstellungen die vier Bewerber für das Bürgermeisteramt haben. Moderiert wird die Veranstaltung von Redaktionsleiterin Olivia Heß.

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Bewirtung übernehmen die Freiwillige Feuerwehr Waldhausen und der TuS Waldhausen.

Fragen bis 16 Uhr per Mail stellen

Wer heute Abend verhindert ist, aber dennoch eine Frage loswerden will, kann diese noch bis 16 Uhr an das TAGEBLATT mailen – und zwar an redaktion.wt(at)mittelhessen.de.

Eine ausführliche Berichterstattung finden Sie dann am Mittwoch im TAGEBLATT und am Dienstagnachmittag samt Video online. (ohe)