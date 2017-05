Von Dieter Fluck

So bunt und beschwingt ist die Welt

MUSIK Besucher erleben ein tolles Programm der Folklore-Gala des Harmonie-Festivals in Lindenhausen

Limburg So schön und fröhlich kann die Welt sein, wenn Menschen zusammenfinden, um zu singen und zu tanzen: Bei der Folklore-Gala auf dem Harmonie-Festival in Lindenholzhausen stand der gemeinsame Spaß an der Musik im Mittelpunkt.

