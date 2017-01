Von Olivia Heß

Stadt wartet auf den Bescheid

STADTBILD Genehmigungsantrag für Toilettenanlage an jetzigem Standort gestellt

Weilburg Die Zukunft des Pissoirs am Kriegerdenkmal in Weilburg wird auch in den kommenden Wochen Thema bleiben. Denn die Stadt hat noch einmal einen Genehmigungsantrag gestellt und wartet derzeit auf einen Bescheid. Erst dann wird gehandelt.

