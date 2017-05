Steine erinnern an weitere Opfer

Zeitgeschichte Für 16 Menschen werden in Limburg neue Stolpersteine verlegt

Limburg Die Stadt Limburg hatte in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur zahlreiche Opfer zu beklagen. Für 16 von ihnen werden am Montag, 15. Mai, ab 14 Uhr an mehreren Stellen der Innenstadt Stolpersteine verlegt.

