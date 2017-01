Trickdiebin gibt sich als Enkelin aus

POLIZEI Täterin versucht Bargeld zu erbeuten

Weilmünster-Laubuseschbach Eine Trickdiebin hat am Freitag versucht, von einer Seniorin aus Laubuseschbach Geld zu erbeuten. Die Täterin rief die 91-jährige Frau an und gab sich am Telefon als deren Enkelin aus.

Laut Polizei rief die Trickdiebin gegen 12 Uhr bei der Laubuseschbacherin an und sagte, dass sie sich in einer großen finanziellen Notlage befindet und dringend 20 000 Euro brauche.

Die 91-Jährige ging daraufhin sofort zu ihrer Bank und wollte das Geld abheben. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Bank schöpfte Verdacht, befragte die Seniorin und wies sie darauf hin, dass der Anruf vermutlich von Trickdieben getätigt worden sei. Der Seniorin wurde das Geld nicht ausgehändigt. Da die Frau nicht davon überzeugt war, dass Trickdiebe sie angerufen hatten, alarmierte der Bankangestellte die Polizei.

Eine Streife der Polizei fand die Seniorin zu Hause. Durch einen Anruf bei ihren Verwandten konnte die 91-Jährige dann endgültig überzeugt werden, dass sich ihre Enkelin nicht in einer finanziellen Notlage befindet.

Im Zusammenhang mit diesem Trickdiebstahl, fiel Zeugen am Freitag zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr in Laubuseschbach ein dunkler Kombi mit slowakischen Kennzeichen auf. Im Auto soll eine Frau mit dunklen Haaren gesessen haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter (0 64 31) 9 14 00 in Verbindung zu setzen. (red)