Trio überfällt Elektromarkt

Bad Camberg Unbekannte Täter haben am Freitag den Elektromarkt „MediMax“ in Bad Camberg überfallen.

Vermutlich drei Täter, schwarz gekleidet mit Sturmhauben, entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten in unbekannte Richtung, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Überfall soll sich demnach zwischen 20 und 20.20 Uhr ereignet haben. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Die Polizei Limburg bittet um Hinweise unter (06431) 91400 zu folgenden Fragen: Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen vor der Tat im oder rund um den Markt gesehen? Wer kann Hinweise auf verdächtigte Personen und Fahrzeuge geben, die nach der Tat sich vom „MediMax“ entfernt haben? (red)