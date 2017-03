Umwege für die Pendler auf der B 456

Von Frank Bugge

VERKEHR Bauarbeiten rund um Usingen

Im Zuge der sogenannten „Deckenerneuerung“ der Bundesstraße B 456 werden die Bauarbeiten laut Straßenbauverwaltung Hessen Mobil planmäßig mit dem zweiten Bauabschnitt fortgesetzt. Die gesamte Baumaßnahme verläuft ab der Kreuzung B 456 zur Landesstraße L 3270 – (Abzweig nach Eschbach in der Weilburger Straße – in Usingen bis zur Einmündung der Kreisstraße K 727 Richtung am Hohen Berg nach Eschbach auf die B 456. Dort ist für den Verkehr durchgehend gesperrt.

Kliniken, Märkte und Anwohner bleiben erreichbar

Anzeige

Für die Arbeiten außerhalb der Ortsdurchfahrt – zwischen den Hochtaunuskliniken am Ortsausgang Usingen und Abfahrt Richtung Eschbach am Hohen Berg – wird bis 28. April eine Vollsperrung eingerichtet.

Die Arbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt von Usingen werden unter Vollsperrung mit der Beschilderung „Anlieger frei“ zwischen der Kreuzung zur L 3270 nach Eschbach und der Zufahrt zu den Hochtaunuskliniken durchgeführt. Die Arbeiten in diesem Bereich sind bis zum 3. April geplant. Dabei soll die Straße für den Anliegerverkehr durchgängig befahrbar sein. Zu den Anliegern und Märkten wie Rewe und Penny werden entsprechende Rampen erstellt, so dass eine Anfahrt der Märkte und der Anlieger nahezu durchgehend gewährleistet ist. Für die Herstellung der sogenannten Deckschicht am Sonntag, 2. April, wird es in diesem Bereich eine Vollsperrung geben, bei der auch die Durchfahrt für Anlieger nicht möglich ist.

Der Durchgangsverkehr für Personenwagen wird bis zum 28. April über die L 3270 (Usingen-Eschbach) und K 727 (Eschbach-Hoher Berg) durch Eschbach geleitet. Für den Lastwagen-Verkehr ist eine weiträumige Umleitung eingerichtet. Diese führt von Norden kommend bereits ab Möttau über die L 3054 nach Weilmünster und von dort über die L 3025 nach Heinzenberg und weiter über die L 3063 über Wilhelmsdorf bis zum Knotenpunkt mit der B 275 in Usingen – und umgekehrt.