Von Mika Beuster

Vereine sollen Sportplatz übernehmen

Parlament fasst Grundsatzbeschluss / Leichtathletik Club und Sportverein treffen sich am Sonntag zu Gesprächen

Mengerskirchen Die Gemeinde Mengerskirchen will das Sportzentrum an zwei Vereine übertragen: Diesen Grundsatzbeschluss haben die Gemeindevertreter am Dienstag einstimmig gefasst. Jetzt liegt der Ball auf dem Spielfeld der Vereine. Sie müssen sich über die Nutzung einigen.

