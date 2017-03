Viel zu tun auf regionalen Straßen

Von Jenny Berns und Malte Glotz

BAUPROJEKTE Hessen Mobil will neben A 3 und B 49 auch Landstraßen im Kreis sanieren

LIMBURG-WEILBURG/ MARBURG Die Frostperiode ist vorbei, der Straßenbau hat wieder Saison. In Marburg hat Hessen Mobil vorgestellt, wo in Mittelhessen in den nächsten Monaten mit Staus und Umleitungen zu rechnen ist – auch in Limburg-Weilburg wird viel gebaut.

Eugen Reichwein, bei Hessen Mobil Regionaler Bevollmächtigter für Westhessen, stellte zahlreiche Projekte vor, die vor allem Pendler betreffen dürfen. In der Region ist – wie seit Jahren – die Autobahn 3 der Schwerpunkt, gemeinsam mit der Bundesstraße 49.

Zu den möglichen Behinderungen durch Vollsperrungen während der Bauarbeiten betonte Reichwein: „Es gibt Strecken, da können wir bei Bauarbeiten nur voll sperren.“ Hessen Mobil, so Reichwein, sei aber bemüht, die Bauprojekte für alle so verträglich wie möglich zu halten. Deshalb würden viele Arbeiten auch in den Sommerferien vorgenommen.

Für West-Hessen sind laut Reichwein in diesem Jahr 140 Millionen Euro für Bauprojekte auf Bundesstraßen und 22,5 Millionen für Landesstraßen eingeplant. An Ingenieur-Fremdleistungen, also für Aufträge, die von Hessen Mobil an externe Ingenieurbüros vergeben werden, sind sieben Millionen eingeplant. Für die einzelnen Kreisgebiete im Zuständigkeitsgebiet der Regionaldirektion Westhessen lägen derzeit noch keine gesicherten Zahlen vor.

Autobahn 3

Die ganz große Baustelle auf der A3 – die Lahntalbrücke – ist bereits im November fertiggestellt worden. Rund um das Projekt gibt es aber noch weitere Maßnahmen: Den Rückbau der alten Brücke, die Instandsetzung des Lahntal-Radweges, die Einhausung der Bahnstrecke, ein Projekt auf einer kommunalen und einer Landesstraße.

Zudem starten in diesem Jahr einige Erneuerungen der Decke nahe Limburg, so zwischen Limburg-Nord und der Landesgrenze und bei Diez. Der Verkehr wird auf der Autobahn auf weniger Spuren zusammengeführt, kann aber rollen. Voll gesperrt wird von August bis November die K 447 – Limburger Straße und Offheimer Weg –, denn die Überführung der A 3 wird instand gesetzt.

Bundesstraße 49

Unvermindert weiter gehen die Arbeiten an der komplett neuen Strecke bei Beselich. Davon bekommen die Autofahrer wenig mit. Doch kann es für kleinere Arbeiten im Bereich von Heckholzhausen und der Abfalldeponie zu zwischenzeitlichen Einengungen oder auch einer Ampelregelung kommen, da verschiedene Arbeiten im Zusammenhang mit dem Anschluss des neuen Streckenteils bis Mitte 2018 vorgenommen werden können.

Ganz in der Nähe wird im Juli und August die Kreuzung von B 49 und der B 8 saniert, was insbesondere den in die Stadt fließenden Verkehr trifft. Dazu werden die Fahrstreifen reduziert. Ein zweiter Bauabschnitt für die Sanierung ist für den Sommer des Jahres 2018 vorgesehen.

Bei Merenberg werden zudem im Juni und Juli bereits in Vorbereitung des vierstreifigen Ausbaus auf 200 Metern Arbeiten an der Böschung vorgenommen, es kann zu halbseitigen Sperrungen mit Ampel-Regelung sowie zu Fahrbahneinengungen kommen.

Im April wird zudem die Allendorfer Auffahrt der B 456 von Weilburg auf die B 49 in Richtung Limburg gesperrt, da sie erneuert wird. Die offizielle Umleitung erfolgt über Löhnberg.

Landesstraßen

Noch vor Ostern fertiggestellt werden sollen die bereits seit Sommer vergangenen Jahres laufenden Arbeiten zwischen Wolfenhausen und Laubuseschbach, wo ein Kreisel entsteht und zudem ein Radweg.

Seit Herbst 2016 müssen die Villmarer Umleitungen fahren – und auch das bleibt laut Hessen Mobil noch bis Anfang des nächsten Jahres noch so: Die Ortsdurchfahrt wird erneuert.

Neue Projekte sind die grundhafte Erneuerung der Straße zwischen Waldernbach und Merenberg auf 3,3 Kilometern von August bis Oktober und der Straße zwischen Löhnberg und Barig-Selbenhausen auf 3,4 Kilometern von September bis gegen Weihnachten.