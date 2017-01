"Vogelsberg-Sniper": Verdächtiger kommt aus Hünfelden

Die Projektile trafen die Geschädigten im Alter zwischen 13 und 63 Jahren am Oberkörper und am Kopf. Die Schüsse wurden aus einem vorbeifahrenden Auto abgegeben, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen, wozu insbesondere die Auswertung von Telekommunikationsdaten, die Fahndung mit Hilfe der Öffentlichkeit sowie Zeugenvernehmungen gehörte, ist es der Kriminalpolizei Fulda in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Gießen jetzt gelungen, zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 22 Jahren zu identifizieren.

Schüsse auch in Limburg und in Elz

Am Dienstag durchsuchte die Polizei aufgrund richterlicher Anordnung die Wohnung eines Beschuldigten in Hünfelden. Sie fanden die vermutliche Tatwaffe, ein Luftgewehr, die dazu gehörige Munition und stellten die Gegenstände sicher.

Die beiden nicht vorbestraften Männer räumten die ihnen vorgeworfenen Taten weitestgehend ein. Als Motiv nannten sie Unüberlegtheit und jugendlichen Leichtsinn. Da keine Haftgründe vorlagen, entließ die Polizei die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Insbesondere wird derzeit überprüft, ob die Tatverdächtigen auch an ähnlich gelagerten Vorfällen vom 24. und 25. Oktober im Landkreis Limburg-Weilburg beteiligt waren. Denn auch in Limburg und in Elz kam es zu Schussabgaben auf insgesamt drei Personen aus fahrenden Autos heraus. Leicht verletzt wurden ein 16-jähriger Mofafahrer, eine 17-jährige Fußgängerin und ein 58-jähriger Mann. (red)