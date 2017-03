Von Heinz-Ulrich Mengel

Vor 60 Jahren Kirche eingeweiht

GESICHTER & GESCHICHTEN Neubau im kleinen Falkenbach war eine Besonderheit

Villmar-Falkenbach Kirchenneubauten waren in der Nachkriegszeit keine Seltenheit. Durch den Bevölkerungszuwachs wurden in unserer Region hauptsächlich katholische Kirchen – wie in Weilmünster, Aumenau, Runkel, Löhnberg und Weilburg – neu gebaut.

