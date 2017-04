Von Christian Keller

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

RITTERSPIELE Helfer versetzen Gelände zurück ins Mittelalter / Arbeiten liegen im Plan / Start am Samstag

Weinbach-Freienfels So wie an diesem Montag könnte es bleiben. Blauer Himmel Sonnenschein: Beste Bedingungen für die Freienfelser Ritterspiele, die am Samstag, 29. April, nach einem Jahr Pause wieder Tausende Mittelalter- und Ritterfans anlocken werden.

