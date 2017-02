Was steckt hinter den Schlägereien?

Von Mika Beuster

FRAGEN & ANTWORTEN Was passiert ist, was die Polizei ermittelt und wie es um die Sicherheit steht

Mehrere Massenschlägerein innerhalb weniger Wochen: Schlagzeilen über Gewalt rund um den Bahnhof in Limburg verunsichern manche Bürger. Was steckt hinter den Taten? Das TAGEBLATT hat nachgefragt. (Foto: Archiv)

Limburg Was ist los in Limburg? Durch Massenschlägereien mit teilweise über 50 Beteiligten in den vergangenen Wochen sind Passanten verunsichert. Das Sicherheitsgefühl der Bürger ist beeinträchtigt, zudem gibt es Spekulationen in sozialen Netzwerken.

Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Vorfällen recherchiert.

Was ist passiert?

Am Donnerstag, 9. Februar, hat es acht Verletzte bei einer Schlägerei am Limburger Bahnhof gegeben. Nach Angaben von Zeugen sind 20 bis 25 Personen beteiligt gewesen, die zwischen 15 und 25 Jahre alt gewesen sein sollen. Als die Polizei eintraf, waren die Beteiligten verschwunden. Am Samstag, 25. Februar, kam es zu einer Massenschlägerei mit etwa 50 Beteiligten. Die beiden Gruppen, denen nach Polizeiangaben Mitglieder jeweils unterschiedlicher Nationalitäten angehörten, griffen sich gegenseitig auch mit Pfefferspray an. Drei Menschen sind dabei leicht verletzt worden. Am Sonntagnachmittag, 26. Februar, gab es im Tal Josaphat zu einer Auseinandersetzung, nachdem ein 25-Jähriger einen Beteiligten der Schlägerei vom Vortrag erkannt hatte – und es erneut zu einem Gewaltausbruch kam.

Warum kommt es zu den Schlägereien?

Die Polizei ermittelt noch. Was die Arbeit der Beamten aber erschwert: Die Beteiligten der Auseinandersetzungen waren stets sofort beim Eintreffen der Beamten in alle Himmelsrichtungen geflohen, wie Polizeisprecher Markus Hoffmann dem TAGEBLATT erklärte. Etliche Strafanzeigen hat die Polizei mittlerweile gefertigt. Aber die Betroffenen seien bislang nicht wirklich auskunftsfreudig gegenüber der Polizei, wie Hoffmann sagte. Man ermittele aber weiter.

Was unternimmt die Polizei, um die Vorfälle aufzuklären?

Einerseits werden Videos ausgewertet, die durch Kameras aufgezeichnet wurden, wie der Polizeisprecher mitteilt. Andererseits werden Beteiligte von der Polizei weiter vernommen, in der Hoffnung, mehr über die Hintergründe der Schlägereien zu erfahren. Und: Die Beamten suchen weiter nach Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben. Sie könnten Hinweise liefern.

Sind Passanten gefährdet, wenn sie sich rund um den Bahnhof aufhalten?

Für Passanten ist Limburg nicht unsicherer geworden, ist die Einschätzung der Sicherheitslage durch den Polizeisprecher. Denn: Die Schlägereien haben bislang nur zwischen den beteiligten Gruppen stattgefunden, Außenstehende waren nicht beteiligt. Ob Passanten sich genötigt fühlen könnten, streitschlichtend einzugreifen, könne er zwar nicht beurteilen. Der Polizist geht aber davon aus, dass die meisten Bürger einer solchen Auseinandersetzung wohl aus dem Weg gehen würden und dadurch auch nicht direkt gefährdet wären.

Gab es auch Schlägereien, bei denen Unbeteiligte zu Schaden kamen?

In der Tat – aber nicht im Zusammenhang mit den bisherigen Massenschlägereien. Zuletzt wurden drei junge Frauen beim Versuch einen Streit vor einer Diskothek in der Elzer Straße im Stadtteil Staffel zu schlichten am frühen Sonntagmorgen leicht verletzt. Eine 24-jährige Frau wollte den Streit der Personengruppen schlichten und wurde dann von einem 23-jährigen Mann aus einer der Gruppen geschlagen. Zwei 19- und 21-jährige Freundinnen eilten zur Hilfe und wurden ebenfalls geschlagen. Die drei Geschädigten mussten ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Es handelt sich aber wohl um einen isolierten Vorfall, wie er im Umfeld von Diskotheken leider häufiger vorkommen kann.

Was unternimmt die Polizei, um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken?

Die Beamten sind noch dabei, die Lage zu analysieren und auszuwerten. Aber eine Maßnahme wird sicherlich sein, verstärkt mit Beamten Präsenz zu zeigen, teilte die Polizei mit.

Sind Ausländer beteiligt gewesen?

Ja – es handelt sich nach Angaben der Polizei bei den Massenschlägereien um Gruppen gemischter Nationalität, mit unterschiedlichen Migrationshintergründen, aber auch um Deutsche.

Warum hat das TAGEBLATT nicht berichtet, dass Ausländer an der Schlägerei beteiligt waren?

Doch, hat sie genannt – bei der Schlägerei am 9. Februar wurde explizit die von der Polizei genannte Staatsangehörigkeit (afghanische und türkische Staatsangehörige sowie Deutsche mit Migrationshintergrund in diesen Ländern) genannt. Beim Vorfall am 25. Februar war der Redaktion zunächst nicht bekannt, dass es einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen beiden Schlägerein gab, und hatte deswegen auf die Nennung verzichtet. Richtlinie 12.1 des Pressekodex, dem sich auch diese Zeitung verpflichtet fühlt, verlangt, dass in der Berichterstattung über Straftaten „die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt“ wird, „wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht“. Durch Nachfrage bei der Polizei, laut deren Einschätzung es sich durchaus um Auseinandersetzungen handeln könne, bei denen der Migrationshintergrund eine Rolle spielt, hat sich diese Zeitung entschlossen, diese Erkenntnisse der Polizei zu berichten.

Was beschäftigt Nutzer in den sozialen Netzwerken?

Unter anderem auf der Facebook-Seite des TAGEBLATTs wurde über den Migrationshintergrund der Tatverdächtigen spekuliert. Außerdem beschwerten sich Leser über mangelnde Polizeipräsenz rund um den Bahnhof. Ein anderer Nutzer kommentiert, dass mehr Drogenkontrollen eine Lösung sein könnten.

Steigt die Kriminalität in der Region?

Eine regionale Statistik veröffentlicht die Polizei Mitte des Monats. In Hessen war die Zahl der Straftaten 2016 leicht höher als im Vorjahr.