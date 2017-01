Wasser ist wieder in Ordnung

Weilburg Das Trinkwasser in Weilburg und den Stadtteilen kann wieder bedenkenlos verwendet werden.

Nachdem die Untersuchungsergebnisse vorliegen, wurde in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg die Chlorung des Wassers sofort aufgehoben, heißt in einer Mitteilung der Stadtwerke Weilburg. Seit Montagnacht wurde das Trinkwasser in den betroffenen Leitungen vorsorglich gechlort.

Ursache war eine geplatzte Hauptleitung, die zum Hochbehälter Odersbach führt. Der Schaden in der Nähe der Straße „Am Steinbühl“ wurde am Montagabend gegen 23 Uhr bemerkt und war um 5 Uhr wieder behoben. Betroffen waren die beiden Stadtteile Odersbach und Kirschhofen. (red)