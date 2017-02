Von Jürgen Vetter

Weiter keine freie Grundschulwahl

KREISTAG Deutliche Mehrheit aus CDU, SPD, Grünen und Linken lehnt Antrag der FDP ab

Limburg-Weilburg Die FDP will im Landkreis auch bei Grundschulen die freie Schulwahl einführen. Den Antrag dazu hat jedoch eine deutliche Mehrheit der Parlamentarier in der Sitzung des Kreistags in Villmar abgelehnt und den Pläne damit einen Riegel vorgeschoben.

