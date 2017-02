Von Christian Hoge

Wie viel Kinderlärm ist erlaubt?

WOHNEN Mieterbund klärt nach Fall in Weilburg auf / "Alles, was sozialadäquat ist, ist hinzunehmen"

WEILBURG Seit neun Monaten brodelt ein Streit in der Weilburger Innenstadt: Ein Vermieter stört sich am Lärm, den ein Kleinkind verursacht. Die junge Familie hat nun die Kündigung erhalten. Es ist ein Fall, der für viele andere steht. Was ist erlaubt und wo liegen die Grenzen?

Copyright © mittelhessen.de 2017