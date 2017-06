Von Edgar Meistrell

113 Oldtimer touren zwei Tage lang

FAHRT Am 16. Juni geht es von Marburg aus durch das Hinterland und den Dillkreis

Biedenkopf Das Biedenkopfer Schloss, der Wilhelmsplatz in Dillenburg, der Marktplatz von Herborn und die Therme in Bad Endbach steuern 113 alte Autos am Freitag, 16. Juni, an. Sie machen bei der 23. Oldtimerfahrt des ADAC Hessen-Thüringen mit.

