162-Millionen-Euro-Investition: GSK baut Standort Marburg aus

Im März 2015 wurde das neue Logo von GlaxoSmithKline am Mars-Campus in Marburg-Michelbach angebracht. (Foto: privat)

Marburg GSK Vaccines investiert 162 Millionen Euro am Standort Marburg. Am Montag erfolgte der erste Spatenstich für den Neubau der Meningokokken-B-Anlage.

„Wir freuen uns mit dem Bau der Meningokokken-B-Anlage bald die Produktion von drei der insgesamt vier aktiven Komponenten für den innovativen Meningokokken-B-Impfstoff nach Marburg holen zu können“, sagte Jochen Reutter, Geschäftsführer und Standortleiter von GSK Vaccines in Marburg. Mit dem Bau soll eine effiziente Auslastung der Produktionskapazitäten geschaffen und die Neuausrichtung des Standortes fortgesetzt werden. Reutter sieht in den Investitionen von GSK ein deutliches Signal für den Standort: „All diese Investitionen zeigen das Vertrauen in die Expertise vor Ort und die wichtige Rolle, die der Standort Marburg auch in Zukunft im GSK-Netzwerk einnehmen wird.“

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (Foto/CDU) sagte: „Wenn der führende Impfstoffhersteller GSK abermals in seinen Standort in Marburg investiert, dann ist dies ein guter Tag für die Stadt, die Menschen in Marburg und für ganz Hessen. Der Neubau wird Hessen als wichtigsten Standort für die pharmazeutische Industrie in Deutschland weiter stärken. Von der Investitionsentscheidung profitiert auch die lokale Wirtschaftsstruktur.“ Für den SPD-Bundestagsabgeordneten Sören Bartol ist „das GSK-Engagement am Standort alles andere als selbstverständlich, denn GSK ist in vielen Ländern präsent. In Marburg passt das Umfeld, von der Infrastruktur bis hin zu den Menschen, die hier arbeiten.“

Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) erinnerte in seiner Ansprache an einen berühmten Mediziner und Unternehmer, der in der Stadt an der Lahn gewirkt hatte. „Auch im 100. Jahr nach Emil von Behrings Tod spielen lebensrettende Impfstoffe in Marburg nach wie vor eine bedeutende Rolle.“ (ret/Foto: dpa)