26 Sammlungen und Museen öffnen die Tür

KULTUR Aktion des Kreises steht unter dem Motto "Kopf und Kragen"

MARBURG-BIEDENKOPF Kreisweit öffnen am Sonntag (11. Juni) 26 Museen und Schausammlungen ihre Türen. Am Museumssonntag haben alle Einrichtungen von 13 bis 17 Uhr geöffnet - einige sogar noch länger.

„Kopf und Kragen“ lautet das Motto der Aktion des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Der Museumssonntag steht alle zwei Jahre auf dem Programm. Die diesjährige ist bereits die siebte Auflage.

Aus einer Vielzahl von Vorschlägen haben die Leitungen der Museen und Schausammlungen das Motto selbst ausgewählt. Es macht viele Formen der thematischen Darstellung möglich: Von „Kopf und Kragen riskieren“ über den eigentlichen Kragen sowie Kopfbedeckungen bis hin zu Friseur-Utensilien reicht die Bandbreite

„Die mitwirkenden Museen haben sich auch in diesem Jahr interessante Aktionen wie die Präsentation besonderer Exponate oder Schauvorführungen einfallen lassen“, betont Landrätin Kirsten Fründt. Mit dem Aktionstage wolle der Landkreis auf die Vielfalt der Museumslandschaft im Landkreis hinwiesen. „Die Museen, Heimatstuben und Schausammlungen haben bei uns nicht nur an diesem Tag viel zu bieten“, so Fründt.

Wenn es nach dem Kreis geht, soll die Aktion das Interesse an Museen auch über den Tag hinaus wecken: Deshalb befinden sich in der Broschüre zum Museumssonntag allerlei Informationen zu den mitwirkenden Einrichtungen, die über diesen Tag hinaus Gültigkeit haben.

Mit Losen fördern und gewinnen

Für einen Euro je Los kann jede Besucherin und jeder Besucher am Museumssonntag die Chance auf interessante Gewinne wahren und damit gleichzeitig die Museen fördern. Denn die Einnahmen verbleiben komplett in den Museen und Schausammlungen.

Erhältlich sind die Lose für einen Euro in den mitwirkenden Museen ausschließlich am Sonntag. Die Gewinner werden einige Tage nach dem Museumssonntag hier bekannt gegeben.

Weitere Informationen zum Museumssonntag und den einzelnen Angeboten gibt es hier. Unter „Kultur“ sind dort die Broschüre und die Losgewinne zu finden.

WELCHE MUSEEN UND SAMMLUNGEN MACHEN MIT?

Amöneburg: Museum Amöneburg, Naturschutz-Informationszentrum Amöneburg, Dorf- und Trachtenmuseum Roßdorf.

Bad Endbach: Kunst- und Kulturhaus „Alte Schule“.

Biedenkopf: Hinterlandmuseum Schloss Biedenkopf, Schenkbarsches Haus, Heimatstube Engelbach, Heimatstube Kombach.

Dautphetal: Mini-Museum „Backes Stibbcher“ Dautphe,

Gladenbach: Heimatmuseum „Amt Blankenstein“, Karl-Lenz-Stiftung sowie Regionalmuseum Weidenhausen im „Hinz Hoob“.

Kirchhain: Heimat- und Geschichtsverein Kirchhain e.V., Kleines Dachmuseum Kirchhain, Heimatmuseum „Alte Schmiede“ Großseelheim.

Lahntal: Otto-Ubbelohde-Haus Goßfelden.

Lohra: Naturkundehaus Damm.

Marburg: Emil-von-Behring-Ausstellung, Marburger Haus der Romantik e.V., Anatomische Sammlung der Philipps-Universität, Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte.

Neustadt: Heimat- und Trachtenmuseum Mengsberg.

Rauschenberg: Dorfmuseum „Daniel-Martin-Haus“ Schwabendorf.

Stadtallendorf: Dokumentations- und Informationszentrum, Militärgeschichtliche Sammlung der Division Schnelle Kräfte.

Wetter: Dorfmuseum „Alter Forsthof“ Oberrosphe. (red)