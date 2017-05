40-jähriger Hinterländer stirbt bei Unfall

Marburg-Biedenkopf Ein 40-jähriger Motorradfahrer aus dem Hinterland hat bei einem Unfall am Dienstagnachmittag tödliche Verletzungen erlitten. Am Abzweig von der Landstraße zwischen Ebsdorf und Amöneburg zur Landstraße nach Schröck und Mardorf war er gegen 14.40 Uhr mit dem Auto eines 25-Jährigen aus dem Ostkreis zusammengestoßen. Der 25-Jährige stand nach dem Unfall unter Schock und kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg an, einen Kraftfahrzeugsachverständigen hinzuzuziehen. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss ergaben sich am Dienstag nicht. An Auto und Motorrad entstanden erhebliche Schäden. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Unfallaufnahme und die Arbeit des Sachverständigen war die Einmündung voll gesperrt. Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftaufnahmen. (red/Foto: Weigel)