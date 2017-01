Von Christian Röder

"Alles geht eine Symbiose ein"

MUSIK "Eckhaus" feilen an ihrem zweiten Album "No Parking On The Dancefloor"

Biedenkopf Das Biedenkopfer Elektro-Rap-Duo „Eckhaus“ will es nochmal wissen. Nach ihrem Erfolg mit „Weltenwanderer“ im Vorjahr erscheint demnächst ein neues Album von Sascha Erhardt und Jens Schefzig.

