Von Christian Röder

Alte Bekannte und neue Gesichter

GEWERBESCHAU "Unternehmen Dautphetal" richtet Messe am 1. und 2. April aus

Dautphetal Dautphetals Gewerbeschau naht mit großen Schritten: Am 1. und 2. April veranstaltet der Gewerbeverein „Unternehmen Dautphetal“ die Werkschau in der Hinterlandhalle. Im Innenbereich sind rund 40 Plätze belegt. Auch der Außenbereich rückt erstmals in den Fokus.

Copyright © mittelhessen.de 2017