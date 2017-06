Von Michael Tietz

Am Montag rücken die Bagger an

LIDL Abriss startet / Bau ab August

Gladenbach Der Markt ist ausgeräumt, am Montag rücken die Bagger an: Lidl nimmt des Abriss seines Marktes in Gladenbach in Angriff. Anfang 2018 soll in der Gießener Straße die neue, größere Filiale des Lebensmitteldiscounters eröffnet werden.

