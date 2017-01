Von Birgit Heimrich

Angelburg: Kein Haushalt vor der Wahl

POLITIK Ortsbeiräte wurden nicht gehört, Beschluss vertagt / Ministerium rät: Kein Risiko eingehen

Angelburg Überraschung am Freitagabend in Angelburg – in der letzten Parlamentssitzung vor der Bürgermeisterwahl fliegt der Haushalt von der Tagesordnung. Aber nicht aus politischen Gründen, sondern wegen Formfehlern.

