Armin Müller-Rasmussen will Bürgermeister werden

WAHL 40-Jähriger aus Hartenrod tritt als unabhängiger Kandidat an

Bad Endbach Da sind es schon vier: Auch Armin Müller-Rasmussen will Bürgermeister der Gemeinde Bad Endbach werden. Der 40-Jährige aus Hartenrod tritt bei der Wahl am 24. September als parteiunabhängiger Kandidat an.

