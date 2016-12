Von Christian Röder

Augen auf beim Feuerwerkskauf

SILVESTER Polizei und Feuerwehr geben Tipps zum sicheren Feiern beim Jahreswechsel

Marburg-Biedenkopf In wenigen Tagen ist Silvester. Ab Donnerstag können in Supermärkten und Co. Raketen, Feuerfontänen und Böller gekauft werden. Doch was sollte man beim Feiern beachten? Was beim Kauf von Feuerwerkskörpern? Wir haben mit Polizei und Feuerwehr gesprochen.

