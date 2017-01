Ausgebüxte Pferde halten Polizei auf Trab

BIEDENKOPF "Reiterlose Pferde haben auf einer Straße sicherlich nichts verloren, erst recht nicht mitten in der Nacht und ganz sicher nicht auf einer Bundesstraße", heißt es in einer Meldung der Polizei zu folgenden Geschehen: Als eine Autofahrerin in der Nacht zum Samstag um 0.45 Uhr, auf der Kuppe der Bundesstraße 253 an der Zufahrt zur Sackpfeife gleich zwei weiße Pferde meldete, war schnelles Handeln gefragt. Dass sich daraus ein Einsatz von vier Stunden entwickelt, war nicht absehbar.