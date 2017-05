Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Der Marburger ist laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch gegen 23.10 Uhr in Höhe des Parkplatzes Kupferschmiede bei Marburg-Wehrda mit seinem Audi Q3 aus zunächst ungeklärter Ursache von der Bundesstraße 3 abgekommen und frontal gegen den Baum gekracht, teilte die Polizei mit. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Einsatzkräfte hätten den Mann, der in dem Auto eingeklemmt wurde, nur mit schwerem Gerät bergen können.

Durch den Aufprall stürzte der Baum um. Wie es weiter hieß, sah das ein weiterer Autofahrer zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug kurz nach dem Unfall in den quer auf der Straße liegenden Stamm. Dabei sei aber nur Sachschaden entstanden, der Mann sei unverletzt geblieben.

Anzeige

Die B 3 war in Fahrtrichtung Nord in Höhe Wehrda bis 2.20 Uhr für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 40.000 Euro. (red)