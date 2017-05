Bad Endbach wird 20. hessisches Heilbad

AUSZEICHNUNG Wirtschaftsminister Al-Wazir übergibt in Wiesbaden Urkunde an Bürgermeister Schäfer

Bad Endbach/Wiesbaden Bad Endbach ist das 20. hessische Heilbad. Die entsprechende Urkunde übergab Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden an Bürgermeister Markus Schäfer (CDU).

