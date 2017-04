Besser als ihr Ruf: Jäger wollen Werbung machen

VEREINIGUNG Drastische Erhöhung der Beiträge wegen Abgabenlast

Gladenbach Die Hinterländer Jäger müssen ab 2018 tiefer in die Tasche greifen. In ihrer Jahreshauptversammlung beschloss die Jägervereinigung den Mitgliedsbeitrags von 60 auf 80 Euro zu erhöhen. Nötig ist das wegen steigender Abgaben an Bundes- und Landesjagdverband.

