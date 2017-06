Von Peter Piplies

Breit genug für einen Mähdrescher

NEUBAU Mornshäuser Ortsbeirat und Landwirte sind zufrieden mit den Plänen für die Salzböde-Brücke

Gladenbach-Mornshausen 240 000 Euro will die Stadt Gladenbach in eine neue Brücke über die Salzböde an der Mappesmühle investieren. Nach einem Einwand von Landwirten wird das Bauwerk nun auch breit genug, damit ein Mähdrescher es passieren kann.

Copyright © mittelhessen.de 2017