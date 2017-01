Breites Sortiment überzeugt den "Feinschmecker"

URKUNDE Bäckerei Leinweber in Holzhausen ist ausgezeichnet

Dautphetal-Holzhausen Die Bäckerei Leinweber in Holzhausen ist vom Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ zu einer der 600 besten Bäckereien Deutschlands gekürt worden. Was den Testern besonders gut gefiel: das breite Sortiment in der Bäckerei von Sandra und Uli Leinweber.

