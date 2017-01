Bürgermeisterkandidaten im Rededuell

Angelburg-Frechenhausen Bürgermeister Thomas Beck (SPD, rechts) trifft auf seinen Herausforderer Reiner Haffer (Mitte). Der parteilose Erste Beigeordnete und der Amtsinhaber stehen am 5. Februar in Angelburg zur Wahl.

Am Mittwochabend haben sie im Dorfgemeinschaftshaus von Frechenhausen nicht nur die Fragen von HA-Redakteur Edgar Meistrell beantwortet, sondern auch den über 200 Zuhörern erklärt, was sie im Falle eines Wahlerfolges denn ab dem Sommer in den kommenden sechs Jahren in der Gemeinde so vorhaben. (red/Foto: Röder)

Ausführlicher Bericht folgt.