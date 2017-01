Von Peter Gassner

Busfahrer streiken in Marburg

ARBEITSKAMPF Verspätungen auch im Landkreis befürchtet

Marburg Ab Montag steht der öffentliche Verkehr in Marburg still. Die 150 Busfahrer, die in der Marburger Verkehrsgesellschaft (MVG) organisiert sind, wollen sich geschlossen am Streik im privaten Busgewerbe beteiligen.

