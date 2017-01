Von Sascha Valentin

Damit Brautpaare an alles denken

HOCHZEITSMESSE Aussteller präsentieren Mode, Schmuck, Menü-Vorschläge, Dekorationen und vieles mehr

Biedenkopf-Wallau An was sie alles denken müssen, wenn sie den schönsten Tag ihres gemeinsamen Lebens planen, haben heiratswillige Paare bei der Hochzeitsmesse in Wallau erfahren.

