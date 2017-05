Von Martina Koelschtzky

"Das ist ein Kontrastprogramm"

BIDKULT(O)UR Kulturspaziergang in Biedenkopf bietet am Sonntag noch einmal Überraschendes

Biedenkopf Schon am Samstag haben mehr Besucher am Kulturspaziergang in Biedenkopf teilgenommen als beim ersten Mal an beiden Tagen, berichten die zehn Künstler. Am Sonntag (14. Mai) stehen die Ateliers noch einmal von 14 bis 18 Uhr offen für Gäste.

Copyright © mittelhessen.de 2017