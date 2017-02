Von Sascha Valentin

Dautphes Weiber feiern wild

KARNEVAL Von Emanzipationsphilosophinnen und Damen auf Männersuche

Dautphetal-Dautphe Nicht nur in den Karnevals-Hochburgen haben die Weiber am Donnerstag das Sagen gehabt. Auch im Sängerheim des MGV Dautphe übernahmen die Damen des Frauenchores das Narrenzepter und sagten den Herren mit ihrer Weiberfastnacht die Wacht an.

