Von Klaus Kordesch

Dekanat wird Träger von 14 Kitas

SYNODE Evangelische Christen planen Dekanats-Kirchentag für den 29. Oktober

Biedenkopf Zwei wichtige Ereignisse stehen im Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach 2017 an: Am 1. August übernimmt das Dekanat die Trägerschaft für 14 evangelische Kindertagesstätten, am 29. Oktober wird der erste große Dekanats-Kirchentag gefeiert.

Copyright © mittelhessen.de 2017