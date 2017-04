Von Hartmut Bünger

Der Brückenbau soll im Mai beginnen

INTERVIEW Bürgermeister Joachim Thiemig über große Investitionen und die Arbeit mit der Zählgemeinschaft

Biedenkopf Wie geht es an der Obermühlsbrücke weiter? Und wann wird's was mit dem Freizeitgelände in Wallau? Über diese und andere Fragen hat der HA mit Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) gesprochen.

Copyright © mittelhessen.de 2017